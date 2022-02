Europe: le vert prédomine au sein des Bourses information fournie par Cercle Finance • 18/02/2022 à 11:30

(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes tendent à gagner du terrain ce vendredi (stabilité à Francfort, mais +0,2% à Londres et +0,4% à Paris), les investisseurs espérant toujours un apaisement des tensions géopolitiques à l'Est du continent.



'Si les nouvelles du front ukrainien restent compliquées avec des tensions persistantes entre Ukrainiens et séparatistes, la diplomatie continue de fonctionner', souligne Kiplink, notant que les chefs des diplomaties américaine et russe ont accepté de se rencontrer.



Le moral se trouve aussi soutenu par des données encourageantes, comme le taux de chômage BIT en France qui a baissé de 0,6 point à 7,4% de la population active au dernier trimestre 2021, niveau inférieur de 0,8 point à son niveau d'avant crise (fin 2019).



Autre bonne nouvelle, les ventes de détail ont rebondi de 1,9% au Royaume Uni en janvier sous l'effet des achats de produits non-alimentaires et d'essence, après une chute de 4% en décembre largement due à la propagation du variant Omicron.



Dans l'actualité des valeurs, Allianz cède plus de 1% à Francfort après la publication par la compagnie d'assurances de ses résultats au titre de 2021, et malgré une hausse des dividendes et l'annonce d'un programme de rachats d'actions.



Bayer gagne par contre 2%, après l'obtention par le groupe allemand de santé et d'agrochimie de résultats positifs dans le traitement du cancer de la prostate métastatique, dans une étude clinique de phase III portant sur son Nubeqa.



L'action Eni avance de 1% à Milan, la compagnie pétro-gazière ayant annoncé avoir renoué avec les bénéfices l'année dernière, soutenue par la flambée des cours des hydrocarbures et sa stratégie lancée au début de la pandémie.