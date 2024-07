Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Europe: le vert prédomine après l'audition au Congrès information fournie par Cercle Finance • 10/07/2024 à 11:10









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes avancent timidement (+0,3% à Londres, à Francfort et à Paris), au lendemain d'une audition au Congrès américain de Jerome Powell, qui semble avoir préparé le terrain à une baisse des taux aux Etats-Unis en septembre prochain.



'Le président de la Fed a signalé un recalibrage de la politique monétaire', constate ainsi Christopher Dembik, pointant qu'il 's'est félicité du reflux de l'inflation et de la baisse des tensions sur le marché du travail'.



'Point important : il a mis en exergue le risque de baisser trop tardivement ou trop peu les taux ce qui pourrait entraîner des effets négatifs sur l'activité économique et l'emploi. Tout est prêt pour une baisse des taux à la rentrée', poursuit le stratège de Pictet AM.



Le ton plutôt conciliant de Jerome Powell tend à soutenir le moral des investisseurs, avant les grands rendez-vous de la deuxième partie de la semaine, que seront les chiffres de l'inflation, puis les trimestriels de grandes banques comme JPMorgan Chase.



En attendant, Volkswagen perd plus de 1% à Francfort, le constructeur automobile ayant abaissé son objectif de marge pour 2024 en raison des coûts liés à la restructuration d'une usine Audi à Bruxelles, qui pourrait faire l'objet d'une prochaine fermeture.



Jeronimo Martins bondit de plus de 4% à Lisbonne, soutenu par un relèvement de conseil chez UBS directement de 'vente' à 'achat' sur le titre du distributeur alimentaire, avec un objectif de cours porté de 18,5 à 23 euros.





