Europe: le vert l'emporte avant les prix aux Etats-Unis

(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes avancent (+0,3% à Londres, +0,2% à Francfort, +0,5% à Paris), à l'approche de la publication des prix à la consommation aux Etats-Unis, qui devraient, à en croire le consensus, marquer une accalmie conformément aux derniers mois.



Alors que Jerome Powell s'était félicité ces jours-ci du récent ralentissement de l'inflation, de bons chiffres en début d'après-midi renforceraient les espoirs d'une baisse de taux par la Fed en septembre, une hypothèse évaluée à 70% par les traders selon FedWatch.



'Il sera également intéressant de garder un oeil sur les prix à la production à paraitre vendredi, car plusieurs de ses composants alimentent la mesure PCE de l'inflation, mesure que la Fed surveille officiellement', prévient Deutsche Bank.



De ce côté-ci de l'Atlantique, on notera que la production industrielle britannique a rebondi timidement de 0,2% en mai par rapport au mois précédent, tandis que le déficit commercial du Royaume-Uni s'est réduit à 16,2 milliards de livres sterling.



Sur le front des valeurs, Repsol recule de plus de 2% à Madrid, la compagnie pétro-gazière ayant fait état d'une marge de raffinage inférieure aux attentes au titre du deuxième trimestre, dans le sillage de ses pairs Shell, ExxonMobil et bp.



Barry Callebaut dévisse de 9% à Zurich, après un point d'activité du chocolatier marqué par une hausse de plus de 16% de son chiffre d'affaires à neuf mois, une hausse masquant toutefois des volumes de ventes quasi-atones.





