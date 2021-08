Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europe : le vert l'emporte avant l'inflation américaine information fournie par Cercle Finance • 11/08/2021 à 11:05









(CercleFinance.com) - Dans l'attente du rapport sur l'inflation américaine, les Bourses européennes gagnent du terrain (+0,4% à Londres, +0,2% à Paris, +0,1% à Francfort), malgré l'annonce de nouvelles mesures de restrictions sanitaires en Allemagne. 'Hier soir, les autorités allemandes ont décidé des restrictions surtout pour les personnes non vaccinées. On estime que celles-ci n'affectent qu'un quart de la population adulte et ne sont donc pas comparables aux restrictions des vagues passées', note Commerzbank. 'Néanmoins, elles représentent un nouveau fardeau économique pour de nombreux prestataires de services déjà affaiblis. Nous estimons que les restrictions pourraient réduire le PIB du quatrième trimestre d'un demi pour cent', poursuit-elle. A propos de l'Allemagne, Destatis a confirmé une accélération de l'inflation annualisée, de +2,3% en juin à +3,8% le mois dernier, son plus haut niveau depuis décembre 1993 (+4,3%), accélération liée en grande partie à une baisse temporaire de TVA en juillet 2020. Surtout les opérateurs braqueront leurs regards, en début d'après-midi, vers l'inflation aux Etats-Unis pour le mois de juillet : à titre indicatif, Jefferies anticipe des taux annualisés de +5,5% en données brutes et de +4,5% en données coeur. Dans l'actualité des valeurs, les publications trimestrielles de ThyssenKrupp (-7% à Francfort) et secondairement d'Ageas (-2% à Bruxelles) se trouvent sanctionnées par les opérateurs, à la différence de celles d'Ahold Delhaize (+2%) et d'ABN Amro (+4%) à Amsterdam.

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.