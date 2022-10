Europe: le vert domine sur le continent malgré les PMI information fournie par Cercle Finance • 24/10/2022 à 11:58

(CercleFinance.com) - A part Londres (-0,5%), les Bourses européennes commencent en terrain légèrement positif (+0,3% à Paris et à Francfort) une semaine qui s'annonce particulièrement chargée, et ce malgré des indices PMI plutôt préoccupants parus dans la matinée.



En estimations flash, les indices PMI composites de la zone euro et du Royaume Uni se sont en effet repliés respectivement à 47,1 et 47,2 en octobre, laissant S&P Global penser qu'une récession de l'économie de la région 'semble de plus en plus inévitable'.



De nombreuses autres données macroéconomiques sont attendues cette semaine, telles que l'indice Ifo du climat des affaires en Allemagne, les indices ESI dans la zone euro ou encore la croissance aux Etats-Unis et dans plusieurs grands pays européens.



Surtout, les opérateurs seront attentifs à la réunion du conseil des gouverneurs de la Banque Centrale Européenne, qui devrait annoncer jeudi un nouveau relèvement de ses taux directeurs, probablement de 75 points de base selon les économistes.



'La BCE est certaine d'opter pour une autre hausse de taux exceptionnelle et, dans l'ensemble, nous pensons que les décideurs politiques sont le plus susceptible d'opter pour 100 points de base', estime pour sa part Capital Economics.



'Une hausse de cette taille sera probablement unique alors qu'ils se précipitent pour ramener les taux d'intérêt vers la neutralité, mais de nouvelles hausses seront nécessaires lors des réunions de décembre, février et mars', poursuit le bureau d'analyse londonien.



Les prochains jours s'annoncent aussi fort chargés sur le front des résultats d'entreprises, avec par exemple Alphabet, UPS, Microsoft, Boeing, Apple, Caterpillar, Intel et Chevron aux Etats-Unis, ou HSBC, BASF, Credit Suisse, Shell, Airbus et Sanofi sur le vieux continent.



En attendant, Philips lâche plus de 3% à Amsterdam, le groupe d'électronique médicale ayant l'intention de supprimer quelque 4000 postes dans le monde après avoir essuyé une perte opérationnelle de 1,5 milliard d'euros au titre du troisième trimestre.



Solvay gagne par contre plus de 1% à Bruxelles, après un relèvement par le groupe de chimie de ses prévisions d'EBITDA pour l'ensemble de l'année 2022, mettant en avant des chiffres préliminaires supérieurs à ses attentes pour le trimestre écoulé.