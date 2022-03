Europe: le vert domine, nouveaux pourparlers en Ukraine information fournie par Cercle Finance • 28/03/2022 à 12:11

(CercleFinance.com) - Les principales places boursières européennes sont à la hausse ce matin, Paris et Francfort progressant de 1,5% devant Londres (+0,4%).



Ce week-end, un membre de l'État major de l'armée russe a indiqué que ses troupes allaient désormais se concentrer sur la 'libération' du Donbass, cette région séparatiste située à l'est de l'Ukraine.



Cette déclaration pourrait laisser entrevoir une issue à la crise en contrepartie d'un changement de statut du Donbass. Les négociations entre Kiev et Moscou doivent d'ailleurs reprendre aujourd'hui.



Sur le plan économique, aucune donnée n'est attendue ce lundi. La semaine s'annonce toutefois chargée en avec les parutions, en Europe, des indices ESI de la Commission européenne, des indices PMI manufacturiers, de l'inflation, du taux de chômage de la zone euro, ou encore de la croissance du PIB britannique.



Aux Etats-Unis, sont attendus notamment l'enquête ADP sur l'emploi privé, la dernière estimation de la croissance économique, les revenus et dépenses des ménages, l'indice ISM manufacturier et le rapport sur l'emploi du Département du Travail.



'Avec le marché de taux figurant au coeur des préoccupations, l'attention devrait se porter plus particulièrement cette semaine sur l'emploi américain, mais l'inflation européenne pourrait aussi être surveillée de très près', prévient Deutsche Bank.



Dans l'actualité des valeurs européennes, AstraZeneca annonce que l'Evusheld -combinaison d'anticorps à action prolongée- a obtenu une autorisation de mise sur le marché dans l'Union européenne (UE) afin de prévenir l'infection au Covid-19 chez une large population, soit à partir de 12 ans et 40 kilos.



Bayer annonce que le ministère japonais de la Santé, du Travail et des Affaires sociales (MHLW) a accordé une autorisation de mise sur le marché pour la finerenone sous le nom de marque Kerendia, comme nouveau traitement à destination des adultes atteints d'insuffisance rénale chronique (IRC) et de diabète de type 2 (DT2).