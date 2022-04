Europe: le vert domine, les marchés rassurés par la Chine information fournie par Cercle Finance • 29/04/2022 à 15:33

(CercleFinance.com) - Les principales places boursières européennes sont dans le vert en ce début d'après-midi, Francfort ouvrant la marche (+1%) devant Paris et Londres (+0,5%).



Alors que les investisseurs suivent de près les nombreuses publications de résultats trimestriels, les marchés semblent aussi rassurés par la baisse constante des cas confirmés de Covid en Chine. Pékin évoque ainsi un 'retour à la normale' dans la vie des habitants et une reprise de la production dans certaines régions du pays.



Sur le Vieux-Continent, les Vingt-Sept s'organisent toujours à la suite de la décision du géant russe du gaz, Gazprom, de couper ses livraisons à la Pologne et à la Bulgarie.



La Commission européenne et la Bulgarie ont convenu de mettre en place, à Sofia, une première taskforce régionale, dans le cadre de la plateforme d'achats communs d'énergie de l'UE. Cette taskforce pilote examinera les besoins en gaz et en électricité, les prix et les flux de ces derniers, ainsi que les aspects liés aux infrastructures.



Par ailleurs, cette dernière séance du mois d'avril est également ponctuée par de nombreuses publications d'indicateurs macroéconomiques.



Ainsi, dans la zone euro, le PIB corrigé des variations saisonnières a augmenté de 0,2% au 1er trimestre (et de 0,4% dans l'UE), par rapport au trimestre précédent, selon l'estimation rapide préliminaire publiée par Eurostat, contre +0,3% dans la zone euro et 0,5% dans l'UE au quatrième trimestre 2021.



En comparaison avec le même trimestre de l'année précédente, le PIB corrigé des variations saisonnières a enregistré une hausse de 5,0% dans la zone euro et de 5,2% dans l'UE au premier trimestre 2022.



Par ailleurs, le taux d'inflation annuel de la zone euro a encore accéléré en avril pour atteindre 7,5%, contre 7,4% en mars, selon une l'estimation rapide d'Eurostat. Cette statistique se situe parfaitement en ligne avec le consensus établi par les économistes, qui prévoyaient en moyenne une inflation de 7,5%.



Dans son communiqué, l'office statistique de l'Union européenne précise que la hausse des prix de l'énergie a ralenti ce mois-ci, pour ressortir à +38% comparé +44,4% en mars. En revanche, les prix de l'alimentation, alcool et tabac (+6,4%, comparé à

+5% en mars), des biens industriels hors énergie (+3,8%, contre +3,4% en mars) et des services (+3,3%, contre +2,7% en mars) ont tous accéléré leur progression.



En excluant l'énergie, l'inflation annuelle dans les 19 pays partageant la monnaie unique s'est établie à 4,2% en avril, contre 3,4% le mois précédent, alors qu'elle était de seulement 0,7% en avril 2021.



Tous ces chiffres confirment que la hausse des prix est désormais généralisée dans la zone euro, ce qui pourrait conduire la BCE à relever ses taux plus tôt que prévu, peut-être dès le mois de juillet.



Dans l'actualité des sociétés européennes, AstraZeneca a publié un chiffre d'affaires de 11,49 Mds$ au titre du 1er trimestre 2022, en hausse de 60% à changes constants par rapport à la même période un an plus tôt. Le BPA ajusté ressort à 1,89$, en hausse de 20% par rapport au 1er trimestre 2021.



BASF dévoile ce matin un bénéfice trimestriel avant intérêts et taxes (Ebit), hors éléments exceptionnels, de 2,8 milliards d'euros, en hausse de 21% d'une année sur l'autre. Son bénéfice net s'est toutefois replié à 1,2 milliard d'euros, contre 1,7 milliard d'euros un an plus tôt, en raison de charges pour dépréciation passées sur les actifs russes de sa filiale énergétique Wintershall Dea suite au conflit en Ukraine.



Enfin, ENI fait état d'un bénéfice net ajusté de 3,27 milliards d'euros au 1er trimestre, soit une augmentation de 3 milliards d'euros par rapport au premier trimestre 21. Le Groupe a enregistré un EBIT ajusté de 5,19 milliards d'euros, en hausse de 300% par rapport au premier trimestre 2021.