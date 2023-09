Europe: le vert domine entre inflation britannique et FOMC information fournie par Cercle Finance • 20/09/2023 à 11:23

(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes avancent (+0,6% à Londres et à Francfort, +0,3% à Paris) à quelques heures de la conclusion très attendue de la réunion du comité de politique monétaire de la Fed (FOMC), pour laquelle un statu quo sur les taux est largement anticipé.



S'il attend une pause sur les taux cette fois-ci, Barclays prévoit une dernière hausse avant la fin de l'année (+25 points de base en novembre) 'compte tenu de la résilience de la demande, du marché du travail toujours tendu et de la lente baisse de l'inflation'.



'Il sera intéressant de voir comment les membres du FOMC ont revu leurs projections depuis juin', pointe Oddo BHF, pour qui 'Jerome Powell devrait garder un léger biais hawkish, au moins pour décourager les marchés d'anticiper un assouplissement monétaire'.



Après la Fed ce soir, ce sera au tour de la Banque d'Angleterre de dévoiler sa décision de politique monétaire jeudi, un rendez-vous qui amène les participants au marché à étudier attentivement les chiffres de l'inflation britannique publiés ce matin.



L'indice des prix à la consommation du Royaume-Uni a augmenté de 6,7% en août en rythme annuel, après 6,8% en juillet, mais en excluant l'énergie, les aliments, l'alcool et le tabac, le recul du taux d'inflation annuel s'est montré plus franc, passant de 6,9% à 6,2%.



'Nous continuons de nous attendre à une hausse de 25 points de base de la part du comité de politique monétaire demain', réagit Barclays, qui attendait pourtant des taux d'inflation plus élevés, à 7% en données brutes et à 6,6% en données sous-jacentes.



Toujours à propos d'inflation, les prix à la production des produits industriels en Allemagne ont chuté de 12,6% sur un an en août (après -6% en juillet), ce que Destatis explique par le niveau très élevé des prix de l'année précédente, en raison de la guerre en Ukraine.



Du côté des valeurs, AstraZeneca gagne plus de 2% à Londres, après la finalisation du rachat des activités de thérapies géniques appartenant au groupe américain Pfizer, une opération estimée à près d'un milliard de dollars.