Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europe: le vert domine en dépit de données mitigées information fournie par Cercle Finance • 31/10/2023 à 11:37









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes affichent une certaine vigueur ce mardi (+0,6% à Londres et à Francfort, +0,9% à Paris), faisant ainsi preuve de résilience après la parution de données mitigées concernant l'économie de la zone euro.



Au troisième trimestre 2023 par rapport au trimestre précédent, le PIB a diminué de 0,1% dans la zone, selon l'estimation rapide préliminaire d'Eurostat, après une hausse de 0,2% au deuxième trimestre par rapport au premier.



'La faiblesse persistante des enquêtes au début du quatrième trimestre suggèrent que les perspectives sont mauvaises', réagit Capital Economics, ajoutant que si 'l'inflation a de nouveau fortement baissé en octobre, la période de désinflation rapide est terminée'.



Selon la première estimation d'Eurostat, les prix à la consommation dans la zone euro ont augmenté de 2,9% sur un an, après +4,9% en septembre, mais hors éléments volatils, le taux d'inflation annuel n'est passé que de +5,5% à +5%.



Autre donnée majeure de la matinée, la croissance du PIB de la France a ralenti au troisième trimestre à +0,1%, après +0,6% au trimestre précédent, selon les données en volume et corrigées des variations saisonnières et calendaires de l'Insee.



Dans l'actualité des valeurs, bp lâche 4% à Londres, le groupe énergétique ayant fait état d'un bénéfice en forte baisse et inférieur aux attentes au titre du troisième trimestre, tout en maintenant la rémunération proposée à ses actionnaires.



Parmi les autres publications trimestrielles du jour, les opérateurs saluent celles du brasseur AB InBev (+3% à Bruxelles), du conglomérat Bouygues (+4% à Paris) et du chimiste BASF (+4% à Francfort), mais délaissent celle de la banque BBVA (-1% à Madrid).





Copyright (c) 2023 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.