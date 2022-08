Europe: le vert domine dans le sillage de HSBC information fournie par Cercle Finance • 01/08/2022 à 11:37

(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes commencent la semaine sur des gains modestes (+0,3% à Londres, +0,4% à Francfort et à Paris), de piètres indices PMI manufacturiers semblant passer au second plan avec une publication solide de la part du géant bancaire HSBC.



A 49,8 contre 52,1 en juin, le PMI final pour l'industrie manufacturière dans la zone euro, calculé par S&P Global, a glissé sous le seuil des 50 points le mois dernier, signalant donc la première contraction du secteur depuis un peu plus de deux ans.



S&P Global avertit d'ailleurs que 'les pénuries de gaz à venir risquent d'entraver davantage l'activité des fabricants de la zone euro, amplifiant le phénomène d'affaiblissement de la demande et de déstockage'.



De son côté, le PMI manufacturier du Royaume Uni a reculé à un plus bas de 25 mois à 52,1 en juillet, reflétant donc un nouveau ralentissement de l'expansion du secteur, avec même une première contraction de sa production depuis mai 2020.



Les opérateurs doivent encore prendre connaissance cette semaine, entre autres, des indices PMI composites de S&P Global et ISM, des décisions de politique monétaire de la Banque d'Angleterre et du rapport sur l'emploi aux Etats-Unis pour juillet.



La saison des résultats va en outre se poursuivre, avec par exemple Bouygues, BP, BMW, Commerzbank, Société Générale, ING, Bayer, Glencore et Allianz en Europe, ou encore Dupont, Caterpillar, Starbucks et Eli Lilly de l'autre côté de l'Atlantique.



Pour l'heure, HSBC grimpe de près de 6% à Londres, la première banque européenne en termes d'actifs ayant revu à la hausse ses ambitions pour 2022 et 2023 suite à une performance meilleure que prévu au deuxième trimestre.



Heineken cède par contre 2% à Amsterdam, alors que le brasseur a vu son BPA augmenter de moitié sur son premier semestre, mais laissé inchangés ses objectifs pour 2022 tout en révisant dans un sens favorable ceux pour 2023.