Europe : le vert domine avec les indices ESI

(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes s'orientent favorablement ce jeudi (+0,7% à Londres, +0,6% à Paris, +0,2% à Francfort), sur fond de données rassurantes concernant le sentiment économique sur le vieux continent. Les indices ESI ont en effet poursuivi leur ascension en juillet, gagnant 1,1 point dans la zone euro et 0,9 point dans l'Union européenne, pour s'établir respectivement à 119 et 118, selon l'enquête de Bruxelles. La Commission souligne toutefois que cette amélioration mensuelle, la sixième consécutive, 'se montre bien plus faible que celles des mois précédents, suggérant que les indicateurs approchent de leurs pics'. Toujours au chapitre des données macroéconomiques, les opérateurs seront attentifs à la toute première estimation de la croissance du PIB américain pour le deuxième trimestre, au lendemain d'une réunion de la Fed au ton toujours très accommodant. 'La Fed a laissé ses taux proches de zéro et n'a pas modifié son programme de rachats d'obligations', rappelle Wells Fargo, soulignant aussi que 'Jerome Powell a indiqué que le calendrier du ralentissement des rachats d'actifs demeurait incertain'. L'actualité de la séance en Europe est aussi marquée par une avalanche de publications de résultats, comme ceux de Nokia qui grimpe de 7% sur l'OMX, l'équipementier télécoms ayant révisé à la hausse ses prévisions pour 2021. Les opérateurs saluent aussi les publications trimestrielles de STMicro (+5% à Milan), Shell (+3% à Londres), Airbus (+4% à Paris) et ArcelorMittal (+3% à Amsterdam), mais délaissent clairement celle d'AB InBev (-6% à Bruxelles).

