Europe : le vert domine avec des publications de résultats

(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes affichent des gains plus ou moins sensibles (+0,2% à Londres, +0,1% à Francfort, +0,8% à Paris), une matinée calme en termes de données économiques laissant les opérateurs se concentrer sur les publications de résultats. Seule donnée parue ce matin, les prix à la production industrielle ont augmenté de 1,4% tant dans la zone euro que dans l'UE, en juin 2021 par rapport à mai, après des hausses de respectivement 1,3% et 1,4% en mai par rapport à avril. Sur le front des valeurs, bp bondit de près de 4% à Londres, le géant énergétique ayant renoué avec les profits au deuxième trimestre, à la faveur de la remontée des cours du pétrole et de la progression de ses marges bénéficiaires. Société Générale grimpe de près de 6% à Paris, après la publication par la banque de résultats solides au titre des six premiers mois de l'année, accompagnés d'une amélioration de ses perspectives pour l'ensemble de 2021. BMW recule par contre de près de 4% à Francfort, malgré un relèvement par le constructeur de sa prévision de rentabilité pour ses activités automobiles cette année après des résultats semestriels records. Par ailleurs, Infineon cède 1% après l'annonce par le fabricant allemand de semiconducteurs de résultats trimestriels en nette amélioration, mais assortis d'une mise en garde contre une situation 'extrêmement serrée' au niveau de ses approvisionnements.

