Europe : le vert domine avant l'emploi américain

(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes signent des progressions plus ou moins sensibles (+0,5% à Londres, +1% à Francfort, +0,1% à Paris), dans l'attente de la parution, en début d'après-midi, du rapport sur l'emploi américain pour le mois d'avril. 'L'emploi total devrait avoir nettement progressé en avril avec la réouverture de nombreuses entreprises dans les loisirs, l'hôtellerie et la restauration', affirme Aurel BGC, tout en reconnaissant qu'il est impossible d'estimer précisément ce chiffre. 'La véritable question est de savoir en combien de temps, l'emploi salarié va retrouver son niveau d'avant crise', poursuit le bureau d'études, rappelant que cet élément est la clef de voûte du discours de Jerome Powell sur l'incomplétude de la reprise économique. En attendant ce rendez-vous, de ce côté-ci de l'Atlantique, on notera que la production industrielle a rebondi de 2,5% en Allemagne et de 0,8% en France en mars, après des baisses de respectivement 1,9% et 4,8% le mois précédent. 'Les usines ne sont toujours pas revenues à la normale, ce qui semble être principalement dû à des problèmes d'approvisionnement, notamment à la pénurie mondiale de puces semi-conductrices, qui devraient continuer au deuxième trimestre', prévient Capital Economics. Dans l'actualité des valeurs, les opérateurs acclament les publications trimestrielles d'Adidas (+8%) et dans une moindre mesure de Siemens (+3%) à Francfort, alors qu'ils délaissent celle d'International Airlines Group (stable) à Londres.

