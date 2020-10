Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europe : le vert domine au sein des Bourses Cercle Finance • 14/10/2020 à 11:25









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes avancent modérément ce mercredi (+0,4% à Londres, +0,2% à Francfort et à Paris), dans l'attente d'une nouvelle salve de résultats de grandes banques américaines en début d'après-midi. 'La reprise de l'économie chinoise s'élargit graduellement au plan intérieur et les données du commerce chinois suggèrent aussi que la reprise globale se déroule progressivement', souligne Commerzbank. 'En Allemagne, le Ministère de l'Economie veut étendre l'aide aux entreprises et aux travailleurs indépendants face à la crise du coronavirus jusqu'au milieu de l'année prochaine', note par ailleurs la banque allemande. En août en rythme séquentiel, la production industrielle a augmenté de 0,7% dans la zone euro et de 1% dans l'UE, après des augmentations de 5% et de 4,9% respectivement en juillet, chiffres révisés d'estimations initiales de 4,1% dans les deux cas. En début d'après-midi aux Etats-Unis, doivent être publiés les prix à la production industriels de septembre, et surtout les résultats trimestriels de Goldman Sachs, Bank of America, Wells Fargo et UnitedHealth. En attendant, ASML recule de 2% à Amsterdam, malgré la publication par le fabricant de matériel de lithographie d'un BPA de 2,54 euros au titre de son troisième trimestre, dépassant d'une trentaine de centimes l'estimation moyenne des analystes. TomTom bondit par contre de 6%, le fournisseur de systèmes d'aide à la navigation ayant vu son chiffre d'affaires rebondir au cours des dernières semaines, grâce à une amélioration de la production automobile.

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.