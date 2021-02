Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europe : le vert domine après les données d'IHS Markit Cercle Finance • 19/02/2021 à 11:40









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes se hissent majoritairement en terrain positif ce vendredi (stabilité à Londres, +0,5% à Francfort et à Paris), sur fond de données plutôt rassurantes dévoilées ce matin par IHS Markit concernant la conjoncture dans la région. L'indice PMI flash composite de l'activité globale dans la zone euro se redresse ainsi à 48,1 en février (47,8 en janvier), reflétant un ralentissement de la contraction du secteur privé, favorisé par une croissance de l'industrie manufacturière. 'Dans l'hypothèse où les campagnes de vaccination permettaient un regain d'activité dans les services et où la forte expansion de l'industrie manufacturière se maintenait, une solide reprise économique pourrait être envisagée pour le deuxième semestre', estime IHS Markit. De son côté, l'indice PMI composite de l'activité globale du Royaume Uni -calculé par le CIPS et IHS Markit- ressort à 49,8 en estimation flash pour le mois en cours, en fort rebond donc par rapport à 41,2 pour janvier. Dans l'actualité des valeurs, Allianz gagne plus de 1% à Francfort après la publication par l'assureur d'un BPA en baisse mais conforme aux attentes, ainsi que d'un dividende stable au titre de l'année écoulée. L'action Eni recule par contre de 1% à Milan, à la suite d'une baisse des bénéfices au quatrième trimestre, la chute des prix du brut due à la Covid-19 ayant pesé sur la rentabilité de la compagnie pétrolière. A Paris, les opérateurs saluent les résultats du groupe de luxe Hermès (+5%) et du groupe agroalimentaire Danone (+3%), mais sanctionnent ceux de la société d'ingénierie GTT (-8%), du constructeur automobile Renault et de la foncière Gecina (-5% chacun).

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.