Europe: le vert domine après le PIB britannique information fournie par Cercle Finance • 12/08/2022 à 11:40

(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes affichent des gains sensibles ce vendredi (+0,6% à Londres, +0,5% à Francfort, +0,4% à Paris), au terme d'une matinée riche en données macroéconomiques sur le vieux continent.



Le PIB du Royaume-Uni devrait avoir diminué de 0,1% au deuxième trimestre (avril à juin) 2022, pour s'établir à un niveau supérieur de 0,6% à son niveau prépandémique, selon la première estimation de l'office national de statistiques.



'La baisse de 0,6% du PIB en juin par rapport à mai a été meilleure que le consensus d'un recul de 0,9% et notre propre prévision d'un repli de 1,3%', nuance Capital Economics, ajoutant que hors jours fériés, le PIB pourrait avoir stagné ou légèrement augmenté.



Cependant, même en tenant compte d'une base comparable plus favorable avec l'absence du Jubilée, le bureau d'analyse pense toujours que 'l'économie se contractera de 0,2% au troisième trimestre et qu'une récession s'affirmera plus tard cette année'.



Autre donnée majeure parue ce jour, le taux de chômage au sens du BIT en France (hors Mayotte) s'est montré quasi stable (+0,1 point) au deuxième trimestre 2022, à 7,4% de la population active, soit le même niveau qu'au quatrième trimestre 2021.



Enfin, la production industrielle corrigée des variations saisonnières a augmenté de 0,7% dans la zone euro et de 0,6% dans l'UE, en juin par rapport au mois précédent, après des augmentations de respectivement 2,1% et 1,9% en mai.



Dans l'actualité des valeurs, Kingfisher recule de 2% à Londres, sous le poids d'une dégradation de recommandation chez UBS 'neutre' à 'vente', avec un objectif de cours ramené à 338 à 203 pence, sur le titre du distributeur en rénovation résidentielle.



Roche prend plus de 1% à Zurich, alors que la FDA des Etats-Unis a approuvé une demande supplémentaire pour Xofluza pour le traitement de la grippe aiguë non compliquée chez des enfants âgés de cinq à moins de 12 ans en bonne santé.