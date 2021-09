Europe : le vert domine après le PIB britannique

(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes affichent des gains plus ou moins prononcés (+0,5% à Londres et à Paris, +0,1% à Francfort) ce jeudi, dans le sillage d'une révision en hausse sensible de la croissance de l'économie britannique.

Le PIB du Royaume Uni a en effet rebondi de 5,5% au deuxième trimestre, selon l'ONS qui avait annoncé une croissance de 4,8% initialement, et ne se retrouve ainsi plus qu'à un niveau inférieur de 3,3% à celui du quatrième trimestre 2019 (et non plus de 4,4%).

'L'économie étant plus proche de son niveau d'avant la pandémie que nous ne le pensions auparavant, ceci augmente le risque que la Banque d'Angleterre relève ses taux d'intérêt plus tôt que nos prévisions de mai 2022', prévient toutefois Capital Economics.

Par ailleurs, le taux de chômage corrigé des variations saisonnières de la zone euro s'est établi à 7,5% en août, en baisse par rapport à 7,6% en juillet, et celui de l'UE est ressorti à 6,8%, en recul par rapport à 6,9% en juillet, selon Eurostat.

Toujours au chapitre des statistiques, l'inflation en France est ressortie en hausse à +2,1% en rythme annuel pour le mois d'août. Doivent encore paraitre, cet après-midi, l'inflation allemande et une nouvelle estimation de la croissance américaine au deuxième trimestre.

Dans l'actualité des valeurs, Roche gagne 2% à Zurich, grâce à des données positives d'une étude de phase II/III sur Ronapreve chez des patients hospitalisés souffrant de la Covid-19, essai ayant atteint son critère d'évaluation principal.

Eutelsat bondit de plus de 13% à Paris, après que l'opérateur de satellites a confirmé jeudi avoir rejeté une offre de rachat émanant du milliardaire franco-marocain Patrick Drahi, le propriétaire du groupe de télécoms Altice.