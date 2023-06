Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europe: le vert domine à la suite de New York information fournie par Cercle Finance • 28/06/2023 à 11:07









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes vont de l'avant ce mercredi (+0,4% à Londres, +0,7% à Francfort et à Paris), encouragées par la vigueur de Wall Street la veille (+1,1% sur le S&P500) sur fond de données économiques rassurantes pour l'économie américaine.



Pour rappel, l'indice de confiance des ménages américains du Conference Board est ressorti à 109,7 ce mois-ci, contre 102,5 en mai, et a ainsi 'atteint son plus haut niveau depuis janvier 2022', selon Dana Peterson, économiste en chef de l'organisation patronale.



Autres données positives, le Département du Commerce a fait part d'une progression de 1,7% des commandes de biens durables (+0,6% hors équipements de transport), ainsi que d'un bond de 12,2% des ventes de logements neufs aux Etats-Unis en mai.



De ce côté-ci de l'Atlantique, la confiance des ménages français s'améliore légèrement en juin, au vu de l'indicateur de l'Insee qui augmente de deux points à 85, avec notamment une forte amélioration de leurs attentes en termes de chômage et d'inflation.



Dans l'actualité des valeurs, Bayer cède moins de 1% à Francfort, le groupe de chimie ne convaincant guère manifestement avec la présentation de sa nouvelle stratégie de recherche-développement dans le domaine pharmaceutique.



Siemens Energy s'adjuge par contre plus de 4%, les investisseurs se montrant ainsi indifférents à une dégradation de recommandation de 'achat' à 'neutre' chez UBS, qui met en avant des incertitudes liées aux activités d'énergies renouvelables.





