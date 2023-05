Europe: le vert domine à l'approche de la Fed information fournie par Cercle Finance • 03/05/2023 à 11:55

(CercleFinance.com) - Au lendemain d'une séance difficile, les Bourses européennes reprennent du terrain ce mercredi (+0,3% à Londres, +0,6% à Francfort et à Paris), dans l'attente de la conclusion ce soir, de la réunion du comité de politique monétaire de la Fed (FOMC).



'Les marchés veulent croire à une prochaine pause dans le cycle de resserrement monétaire de la Fed', explique Kiplink. 'Ils espèrent que la hausse des taux largement anticipée sera la dernière avant une pause et un éventuel assouplissement vers la fin de l'année'.



Avant ce rendez-vous, les opérateurs seront attentifs, cet après-midi, aux résultats de l'enquête ADP sur l'emploi privé aux Etats-Unis -à deux jours du rapport du Département du Travail-, puis aux indices PMI composite et ISM non manufacturier.



De ce côté-ci de l'Atlantique, le taux de chômage corrigé des variations saisonnières de la zone euro s'est établi à 6,5% en mars, en baisse par rapport au taux de 6,6% de février, et celui de l'UE est ressorti à 6%, stable par rapport au mois précédent.



Sur le front des valeurs, UniCredit grimpe de 5% à Milan, la banque ayant fait part de résultats record et largement supérieurs aux attentes au titre de son premier trimestre, et relevé dans la foulée ses prévisions annuelles.



Les opérateurs délaissent par contre les publications trimestrielles de la compagnie aérienne Lufthansa (-2% à Francfort), du constructeur automobile Stellantis (-2% à Paris) et surtout du spécialiste des solutions d'éclairage Signify (-9% à Amsterdam).