Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europe : le sentiment économique soutient les Bourses Cercle Finance • 29/06/2021 à 11:42









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes gagnent globalement du terrain (+0,2% à Londres, +0,7% à Francfort et +0,4% à Paris), sur fond d'une enquête mensuelle de Bruxelles montrant une embellie du moral des entreprises et des ménages. Les indices ESI du sentiment économique ont en effet poursuivi leur ascension vigoureuse en juin, gagnant 3,4 points dans la zone euro et trois points dans l'Union européenne, pour s'établir respectivement à 117,9 et 117. 'Ils s'inscrivent ainsi largement au-dessus de leurs moyennes de long terme et de leurs niveaux d'avant la pandémie, atteignant leurs plus hauts niveaux depuis 21 ans', souligne la Commission européenne. Les opérateurs seront encore attentifs, cet après-midi, à l'estimation préliminaire de l'inflation allemande au titre du mois qui s'achève, puis à l'indice de confiance des consommateurs américains du Conference Board pour juin. Sur le front des valeurs, BAE Systems annonce fournir à Lockheed Martin plus de 800 systèmes de guerre électronique supplémentaires, ainsi que des kits de modernisation et des pièces de rechange pour le F-35 Lightning II. Nestlé Waters, filiale de Nestlé regroupant les activités d'eau en bouteille, annonce vouloir accentuer ses efforts en faveur d'une gestion durable de l'eau grâce à la mise en oeuvre de plus de 100 projets, pour lesquelles elle investira 120 millions de francs suisses. L'action Thales s'inscrit en progression de 1% à Paris après la décision de Berenberg de relever son objectif de cours sur le titre de 90 à 110 euros. Il maintient sa recommandation d'achat et en fait son 'top pick' au sein du secteur.

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.