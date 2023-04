Europe: le secteur bancaire plombe la tendance information fournie par Cercle Finance • 25/04/2023 à 11:46

(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes tendent à céder du terrain ce mardi (-0,3% à Londres, -0,1% à Francfort, -0,7% à Paris), pénalisées par un regain d'inquiétudes des investisseurs au sujet du secteur bancaire.



'Le patron de Standard Chartered a déclaré que les risques pour le secteur ne se sont pas encore concrétisés. De plus, First Republic, qui a été renflouée par les grandes banques américaines, a vu les dépôts chuter de 41% au premier trimestre', souligne Kiplink.



Dans ce contexte, les valeurs bancaires européennes s'inscrivent souvent en net retrait, à l'image de Deutsche Bank à Francfort, BNP Paribas à Paris et ING à Amsterdam, qui affichent toutes les trois des replis de l'ordre de 2%.



Le contexte sectoriel vient s'ajouter à des résultats trimestriels fraichement accueillis pour peser sur UBS (-3% à Zurich) et Santander (-4% à Madrid), parmi les nombreuses publications de la matinée sur le vieux continent.



Au sujet des publications du jour, les opérateurs sanctionnent lourdement celles de bpost (-19% à Bruxelles) et dans une moindre mesure d'AkzoNobel (-4% à Amsterdam), mais saluent celles d'ABB (+3%), Novartis (+2%) et Nestlé (+1%) à Zurich.



Aucune donnée macroéconomique majeure n'était prévue ce matin en Europe, mais l'après-midi verra paraitre, aux Etats-Unis, les ventes de logements neufs pour mars et l'indice de confiance du Conference Board.