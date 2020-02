Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europe : le rouge prédomine malgré le PMI Cercle Finance • 21/02/2020 à 11:17









(CercleFinance.com) - Le rouge prédomine au sein des Bourses européennes (-0,5% à Londres et à Paris, -0,2% à Francfort), en dépit de la parution, dans la matinée, d'un indice PMI plutôt de nature à rassurer les investisseurs quant à la conjoncture sur le vieux continent. Selon son estimation flash, l'indice PMI composite IHS Markit dans la zone euro s'est redressé de 51,3 en janvier à 51,6 en février, signalant ainsi la plus forte expansion de l'activité globale du secteur privé de la zone depuis août 2019. Chris Williamson, chief business economist chez IHS Markit, prévient toutefois que 'l'incertitude continue de peser sur les perspectives économiques de la région', pointant en effet l'expansion du coronavirus et ses répercussions possibles. 'On s'inquiétera notamment des nombreux retards de livraison signalés en février et, en l'absence d'amélioration prochaine des flux d'approvisionnement, de leur impact possible sur les volumes d'activité en mars', précise-t-il. Par ailleurs, le taux d'inflation annuel de la zone euro s'est établi à 1,4% en janvier 2020, contre 1,3% en décembre, et celui de l'Union européenne à 1,7% contre 1,6% en décembre, d'après Eurostat qui confirme donc son estimation rapide pour la zone euro. Sur le front des valeurs, Allianz gagne 1% à Francfort, suite la publication par l'assureur d'un BPA annuel accru de 8,4% au niveau record de 18,90 euros, battant d'environ 25 cents le consensus, avec un dividende en hausse de 6,7% à 9,60 euros par action. Pearson chute par contre de 4,5% à Londres, après la publication par l'éditeur éducatif d'un BPA ajusté en baisse de 18% à 57,8 pence au titre de 2019, malgré un profit opérationnel ajusté en croissance de 6% à 581 millions de livres sterling. Deutsche Telekom recule de 1,3% à Francfort, sa filiale américaine T-Mobile US ayant conclu avec Sprint un amendement à leur projet de fusion, à l'issue duquel l'opérateur allemand détiendra 43% du capital du nouveau groupe.

