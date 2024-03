Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Europe: le rouge prédomine après les PMI composites information fournie par Cercle Finance • 05/03/2024 à 11:17









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes se tassent légèrement (-0,3% à Londres, Francfort et Paris), sur fond d'un indice PMI dans la zone euro rassurant pour l'activité, mais plutôt préoccupant en termes d'inflation à deux jours de la réunion de la BCE.



En hausse à 49,2 en février, l'indice PMI composite HCOB de la zone euro a atteint son plus haut niveau depuis huit mois, indiquant ainsi que l'activité globale se rapproche de la stabilisation, grâce à un retour timide à la croissance du secteur des services.



Cyrus de la Rubia, chef économiste à la Hamburg Commercial Bank, souligne cependant que 'l'inflation des prix facturés dans le secteur des services, alimentée par la forte hausse des salaires, continue de s'accélérer', malgré un contexte économique morose.



'Les données PMI pourraient donc amener les partisans d'un report des baisses de taux d'intérêt à une date ultérieure à camper sur leurs positions', prévient-il à l'approche de la réunion de politique monétaire de la BCE prévue ce 7 mars.



Du côté du Royaume-Uni, l'indice PMI des services s'est établi à 53,8 le mois dernier, contre 54,3 en janvier, montrant que si la croissance du secteur a quelque peu ralenti, elle s'est maintenue à des niveaux 'solides' en février.



Dans l'actualité des valeurs, les opérateurs acclament les résultats annuels du groupe d'électronique Thales (+7%) à Paris, tandis que ceux du groupe d'agrochimie et de santé Bayer les laissent manifestement indifférents à Francfort.





