Europe: le rouge prédomine après de piètres indicateurs information fournie par Cercle Finance • 07/06/2022 à 11:15

(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes tendent à se replier (stabilité à Londres, mais -0,8% à Francfort et -0,5% à Paris) sur fond de données parues ce matin et traduisant la dégradation de la conjoncture économique dans la région.



L'expansion du secteur privé du Royaume Uni a ralenti fortement en mai, à en croire l'indice PMI composite de l'activité globale qui est ressorti à 53,1, à comparer à 58,2 pour le mois précédent, et a ainsi atteint son plus bas niveau depuis mars 2021.



'Les données de mai illustrent une combinaison inquiétante de croissance plus lente et de prix plus élevés dans les services', note S&P Global, qui pointe des attentes des prestataires de services en termes de croissance au plus bas depuis octobre 2020.



Après une chute de 4,2% en mars, les commandes à l'industrie allemande ont encore reculé en avril, de 2,7% par rapport au mois précédent, soit leur troisième mois consécutif de baisse séquentielle selon Commerzbank.



'Il y a des signes d'un léger plus pour avril, mais cela ne compenserait que partiellement la baisse importante du mois précédent. L'industrie devrait donc ralentir l'économie allemande au deuxième trimestre', prévient la banque allemande.



Sur le front des valeurs, Nokia recule de 1% sur l'OMX, malgré une prolongation de dix ans de son contrat avec Orange Polska, pour 'soutenir la stratégie de l'opérateur télécoms consistant à fournir les meilleurs services à ses clients'.



Rio Tinto gagne plus de 1% à Londres, alors que la compagnie minière a signé un protocole d'accord avec Salzgitter avec l'idée de parvenir à développer conjointement la fabrication d'acier sans émission de carbone.