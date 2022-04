Europe: le rouge domine, nouvelles sanctions pour la Russie information fournie par Cercle Finance • 06/04/2022 à 12:45

(CercleFinance.com) - Ce matin, le recul est général sur les marchés, Francfort cède 1,4%, suivi de près par Paris (-1,3%) tandis que Londres se déleste de0,4%.



La pression internationale continue de s'accentuer sur le Kremlin après ce qui ressemble à l'assassinat de plusieurs centaines de civils dans la ville ukrainienne de Boutcha.



En réaction, l'UE a proposé hier une nouvelle vague de sanctions contre la Russie. Elle prévoit notamment l'interdiction d'importation de charbon en provenance de Russie et l'interdiction totale de transactions de quatre grandes banques russes représentant conjointement 23% de part de marché dans le secteur bancaire russe.



L'interdiction d'accès aux ports de l'UE aux navires russes et aux navires exploités par la Russie (des dérogations restent possibles), ou encore l'interdiction d'exporter certains produits vers la Russie comme les ordinateurs quantique ou les semi-conducteur est aussi au programme.



Des mesures vont aussi être prises pour interdire certaines importations spécifiques et interdire la participation d'entreprises russes aux marchés publics des États membres.



'Nous travaillons à des sanctions supplémentaires, y compris sur les importations de pétrole, et nous réfléchissons à certaines des idées présentées par les États membres, telles que l'instauration de taxes ou la mise en place de canaux de paiement spécifiques comme un compte de garantie bloqué', a indiqué Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne.



De leur côté, les Etats-Unis pourraient aussi annoncer dans la journée de nouvelles sanctions visant la Russie.



Dans ce contexte de tensions, les investisseurs ont aussi pris connaissance des propos d'Esther George, présidente de la Fed Bank de Kansas City, qui estime qu'une hausse de taux de 50 points de base constituerait une option pour la réunion de mai et que les conditions sont réunies pour un retrait plus rapide des mesures accommodantes.



'Le gouverneur de la Réserve Fédérale Lael Brainard a aussi indiqué s'attendre à ce qu'un déclin significatif des détentions d'obligations par la banque centrale démarre le mois prochain', indique la société financière britannique Liberum.



Sur le front des statistiques, les opérateurs ont découvert ce matin que les prix à la production industrielle avaient augmenté de 1,1% en février 2022 par rapport à janvier 2022 dans la zone euro et dans l'UE, selon les estimations d'Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne.



La hausse atteint 31,4% dans la zone euro et de 31,1% dans l'UE comparé à février 2021.



En janvier 2022, les prix avaient augmenté de 5,1% dans la zone euro et de 5,0% dans l'UE.



Dans l'actualité des sociétés européennes, AstraZeneca a annoncé ce matin des résultats prometteurs dans le cadre d'un essai de phase III portant sur d'Ultomiris (ravulizumab-cwvz) chez les adultes atteints de 'myasthénie gravis' (gMG) avec une amélioration de la qualité de vie maintenue chez les patients pendant 60 semaines.



BAE Systems a signé pour plus de 200 M$ de contrats avec l'US Navy portant sur la maintenance d'un navire d'assaut amphibie ainsi que sur la modernisation d'un destroyer. Les chantiers seront assurés à San Diego.



La société ABB indique qu'elle va aider l'aéroport de Copenhague à devenir le plus grand site de recharge de véhicules électriques du Danemark. Dans ce cadre, il est prévu qu'ABB fournisse 1350 chargeurs à installer au cours des dix prochaines années au groupe énergétique EWII.