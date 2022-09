Europe: le rouge domine dans le sillage de Wall Street information fournie par Cercle Finance • 14/09/2022 à 11:49

(CercleFinance.com) - Le rouge domine sur les principales places européennes (-0,6% à Londres, -0,2% à Francfort, mais stabilité à Paris), dans le sillage de Wall Street (-3,9% sur le Dow Jones mardi) qui a pâti de chiffres décevants concernant l'inflation aux Etats-Unis.



Les investisseurs ont peu apprécié l'inflation américaine plus forte qu'anticipé : en rythme annuel, l'indice des prix à la consommation a augmenté de 8,3% le mois dernier, après +8,5% en juillet et alors que Jefferies espérait un ralentissement vers 8%.



'L'inflation sous-jacente a même repris de l'élan, s'élevant à 6,3%, son plus haut niveau depuis mars', soulignait Commerzbank, pour qui 'une nouvelle hausse des taux de la Fed de 75 points de base la semaine prochaine est pratiquement certaine'.



De ce côté-ci de l'Atlantique, l'indice des prix à la consommation (IPC) du Royaume Uni a augmenté de 9,9% sur un an en août, un taux d'inflation annuel donc en léger reflux par rapport à 10,1% en juillet, grâce à une baisse des prix du carburants.



Toujours au chapitre des statistiques, la production industrielle a diminué de 2,3% dans la zone euro et de 1,6% dans l'UE, en juillet par rapport à juin. En juin par rapport à mai, elle avait augmenté de 1,1% dans la zone euro et de 1% dans l'UE.



Dans l'actualité des valeurs, Inditex s'adjuge 5% à Madrid, le géant de l'habillement ayant dévoilé une hausse plus marquée que prévu de son chiffre d'affaires et de ses profits sur le premier semestre de son exercice 2022-23.



En revanche une note défavorable de Stifel sur les compagnies aériennes européennes pèse sur certaines valeurs du secteur, notamment Lufthansa (-3% à Francfort) et easyJet (-3% à Londres) dégradées respectivement à 'conserver' et 'vente'.