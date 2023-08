Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europe: le rouge domine avec le sentiment économique information fournie par Cercle Finance • 30/08/2023 à 11:58









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes évoluent globalement dans le rouge ce mercredi (+0,1% à Londres, mais -0,6% à Francfort et à Paris), sur fond d'une dégradation du sentiment économique selon l'enquête mensuelle de la Commission Européenne.



En août, l'indicateur ESI a continué de baisser tant dans l'ensemble de l'Union européenne (-0,6 point à 92,9) que dans la zone euro (-1,2 point à 93,3), une baisse légèrement plus forte que le consensus dans la zone euro, d'après Capital Economics.



'Cette baisse laisse penser que le PIB de la zone au mieux stagnerait au troisième trimestre', souligne ce bureau londonien, ajoutant que 'la forte croissance des salaires continuera de maintenir des pressions élevées sur les prix dans les services'.



Les opérateurs doivent d'ailleurs encore prendre connaissance, en début d'après-midi, d'une estimation préliminaire de l'inflation en Allemagne pour le mois qui s'achève, à la veille de la parution de celle pour l'ensemble de la zone euro.



Ils seront aussi attentifs au rapport du cabinet ADP sur l'emploi privé aux Etats-Unis pour août -à deux jours de celui du Département du Travail-, ainsi qu'à une nouvelle estimation de la croissance américaine au deuxième trimestre.



Dans l'actualité des valeurs, Ageas perd 3% à Bruxelles, malgré la publication par la compagnie d'assurance de résultats en progression pour son premier semestre 2023, ainsi que du versement d'un dividende intérimaire.



A Paris, les actions Eramet et Maurel & Prom abandonnent 17% chacune, lourdement affectées par des nouvelles de coup d'Etat au Gabon, pays où les deux groupes sont fortement présents par leurs activités minières et pétrolières respectivement.





