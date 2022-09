Europe: le recul des places boursières se poursuit information fournie par Cercle Finance • 23/09/2022 à 11:31

(CercleFinance.com) - L'ambiance est maussade sur les places boursières européennes ce matin, Londres, Paris et Francfort cédant 0,9%, au lendemain d'une baisse des indices US (-0,8% sur le S&P500, -1,4% sur le Nasdaq et -0,3% sur le Dow Jones).



Ce matin, les investisseurs ont pu prendre connaissance des dernières enquêtes PMI sur l'activité du secteur privé en Europe.



La contraction de l'économie de la zone euro s'est accentuée au mois de septembre, sur fond d'intensification des tensions inflationnistes, montre la dernière enquête PMI publiée par S&P Global.



L'indice PMI préliminaire composite de l'activité globale dans la région s'est ainsi replié pour atteindre 48,2 ce mois-ci, contre 48,9 en août, indique le bureau d'études. Il s'agit d'un nouveau plus bas de 20 mois.



Dans l'Hexagone, la croissance du secteur privé a signé un léger rebond au mois de septembre, malgré une accélération de la contraction dans l'industrie manufacturière, montre la dernière enquête PMI de S&P Global.



L'indice préliminaire composite qui mesure l'activité globale dans l'Hexagone s'est ainsi redressé à 51,2 ce mois-ci, contre 50,4 en août.



En revanche, l'activité du secteur privé britannique a enregistré en septembre sa contraction la plus marquée depuis début 2020, montrent les résultats de la dernière enquête mensuelle PMI réalisée par S&P Global auprès des directeurs d'achats.



L'indice 'flash' composite - qui mesure l'activité globale du secteur - s'est ainsi replié à 48,4 ce mois-ci contre 49,6 en août. Il s'agit d'un plus bas de 20 mois.



Dans ce contexte, l'inflation qui tarde à se normaliser continue à préoccuper les décideurs de la Fed, ce qui fait remonter le billet vert puisqu'il ne faut plus que 0,976$ pour un euro.



Les questionnements autour de l'action de la banque centrale américaine ont également soutenu les rendements des Treasuries, celui du papier à 10 ans évoluant désormais à des sommets depuis la crise financière, à plus de 3,70%.



La journée sera marquée également par la publication du PMI américain, qui devrait lui aussi s'enfoncer un peu plus dans une zone dangereuse, confirmant là aussi la réalité de la menace récessionniste Outre-Atlantique.



Dans l'actualité des sociétés, AstraZeneca a annoncé vendredi que l'Union européenne avait approuvé Ultomiris (ravulizumab), son traitement contre la myasthénie grave généralisée, une maladie auto-immune rare qui perturbe la communication entre les nerfs et les muscles.



TechnipFMC a signé un contrat d'ingénierie, d'approvisionnement, de construction et d'installation avec Shell pour le développement de Jackdaw, situé au Royaume-Uni en mer du Nord.



De son côté, BASF Coatings a inauguré un nouveau centre de recherche sur le revêtement par immersion électrophorétique à son siège social de Münster-Hiltrup, en Allemagne.