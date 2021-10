Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europe : le rebond se confirme sur les places boursières information fournie par Cercle Finance • 15/10/2021 à 11:19









(CercleFinance.com) - Les bourses européennes poursuivent leur rebond ce matin, Paris gagnant 0,4% devant Londres et Francfort (+0,2%), dans le sillage du S&P 500 qui a gagné 1,7% hier. En ce jour des ' 3 sorcières ', la confiance semble de mise pour les investisseurs, alors que les solides publications trimestrielles outre-Atlantique rassurent, avec un carton plein du côté des banques américaines. ' Les résultats des bancaires dépassent les attentes des analystes sur le 3e trimestre grâce au dynamisme des activités de fusions/acquisitions ', confirme-t-on chez Aurel. Plusieurs indicateurs économiques de premiers plans sont attendus dans l'après-midi, à l'instar des prix à l'importation, des ventes de détail, de l'indice Empire State de la Fed de New York et la confiance des consommateurs du Michigan. La journée sera également marquée par la publication des résultats trimestriels de la banque d'affaires Goldman Sachs, qui peuvent être considérés comme un baromètre pertinent de l'activité mondiale. En attendant, les investisseurs ont pu découvrir les chiffres des exportations de biens de la zone euro vers le reste du monde. Selon Eurostat, elles se sont établies à 184,3 milliards d'euros en août 2021, soit une hausse de 18,2% par rapport à août 2020 (155,9 milliards d'euros). Les importations depuis le reste du monde ont été de 179,5 milliards d'euros, une hausse de 26,6% par rapport à août 2020 (141,8 milliards d'euros). La zone euro a enregistré en août 2021 un excédent de son commerce de biens avec le reste du monde de 4,8 milliards d'euros selon Eurostat, contre +14,0 milliards d'euros en août 2020. Le commerce intra-zone euro a atteint 155,5 milliards d'euros en août 2021, en hausse de 21,2% par rapport à août 2020. Dans l'actualité des valeurs européennes, Porsche annonce aujourd'hui avoir vendu 217 198 véhicules à travers le monde entre janvier et septembre, soit une hausse de 13% par rapport à la même période un an plus tôt. Roche a annoncé avoir conclu un accord avec PathAI, un leader mondial de la technologie basée sur l'intelligence artificielle (IA) pour la pathologie. Enfin, Hugo Boss dévoile une hausse du chiffre d'affaires de 42% au 3e trimestre, à 755 millions d'euros. Par rapport au troisième trimestre 2019, le chiffre d'affaires a progressé de 7% à taux de change constant (T3 2019 : 720 millions d'euros).

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.