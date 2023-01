Europe: le rally de début d'année continue information fournie par Cercle Finance • 03/01/2023 à 11:30

(CercleFinance.com) - Les principales Bourses d'Europe continentale continuent sur leur lancée de la veille (+1,3% à Paris, +1,5% à Francfort), tandis que Londres (+2,3%) profite aussi d'un effet de rattrapage après sa fermeture de lundi, et ce malgré un piètre indice PMI manufacturier britannique.



Ce dernier, calculé par S&P Global et le CIPS, ressort en effet à 45,3 en décembre 2022, soit un plus bas de 31 mois, traduisant ainsi la plus forte contraction du secteur manufacturier du Royaume Uni depuis plus de deux ans et demi.



'La demande intérieure et étrangère est restée terne, alors que les clients faisaient face à des coûts grandissants, à une volatilité des marchés accrue et (dans le cas de clients basés dans l'UE) à de complications liées au Brexit', expliquent les enquêteurs.



'L'espoir des investisseurs réside dans une nouvelle baisse de l'inflation en Allemagne, avec la publication à 14h00 du taux de décembre et donc du taux annuel', avance Kiplink pour expliquer la bonne orientation des marchés européens ce matin.



La société de gestion pointe aussi l'espoir d'une reprise de l'économie chinoise à plus long terme 'à la faveur de la réouverture du pays, même si certains craignent un regain d'inflation (...) au fur et à mesure du redémarrage de l'activité'.



'L'économie chinoise souffrira à court terme pour un gain à long terme alors que le gouvernement a fait une sortie brutale de la politique zéro Covid', estime Commerzbank, qui envisage un début de reprise 'probablement au deuxième trimestre, voire dès mars'.



Sur le front des valeurs, GTT (-4%) figure parmi les plus fortes baisses du SBF120 parisien dans le sillage de la décision prise lundi soir par la société d'ingénierie -spécialiste du confinement à membrane pour le GNL- de mettre un terme à ses activités en Russie.