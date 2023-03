Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europe: le ralentissement de l'inflation tend à rassurer information fournie par Cercle Finance • 31/03/2023 à 11:58









(CercleFinance.com) - Les principales Bourses européennes affichent des gains timides (+0,2% à Londres, +0,3% à Francfort, +0,4% à Paris), plutôt convaincues dans l'ensemble par l'annonce d'un ralentissement de l'inflation dans la zone euro sur le mois qui s'achève.



Selon une estimation rapide, le taux d'inflation annuel en zone euro est estimé à 6,9% en mars, marquant donc un ralentissement sensible par rapport à 8,5% en février, et un niveau légèrement sous les 7% attendus par Capital Economics.



'La chute était entièrement due à une baisse de l'inflation énergétique', tempère le bureau d'analyse londonien, précisant que le taux d'inflation sous-jacent (hors énergie, alimentation, alcool et tabac) a au contraire atteint un nouveau record de 5,7%.



Pointant aussi un marché du travail de la zone euro tendu, avec un taux de chômage resté inchangé à 6,6% en février, Capital Economics s'attend donc à ce que la BCE continue d'augmenter ses taux d'intérêt, portant son taux de dépôt à un sommet de 4%.



Autre donnée majeure parue ce matin, le produit intérieur brut (PIB) du Royaume-Uni devrait avoir augmenté de 0,1% au quatrième trimestre 2022, soit une révision en hausse par rapport à une stagnation estimée initialement.



Les marchés devraient enfin se montrer attentifs, cet après-midi aux Etats-Unis, à l'indice des prix PCE -publié en même temps que les revenus et dépenses des ménages-, statistique suivie de près pour la politique de la Réserve fédérale.



Dans l'actualité des valeurs, ABB gagne plus de 1% à Zurich avant le démarrage, ce lundi, de son nouveau programme de rachat d'actions d'un montant maximal d'un milliard de dollars, soit un maximum d'environ 30 millions d'actions sur la base du cours actuel.





Copyright (c) 2023 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.