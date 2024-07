Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Europe: le PMI et des trimestriels pèsent sur le moral information fournie par Cercle Finance • 24/07/2024 à 11:58









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes font grise mine (-0,4% à Londres, -0,9% à Francfort, -1,5% à Paris), sur fond d'un indice PMI composite illustrant la fragilité de la conjoncture dans la zone euro et de certaines publications d'entreprises mal accueillies.



En repli de 50,9 en juin à 50,1 en estimation flash pour juillet, l'indice PMI signale une quasi-stagnation de l'activité globale du secteur privé de la zone euro, et marque la plus faible croissance de la période d'expansion en cours.



'Si le rythme actuel de la croissance constitue un argument solide en faveur d'une baisse des taux par la BCE en septembre, l'évolution des prix s'y oppose', juge Cyrus de la Rubia, chef économiste à Hamburg Commercial Bank.



S'il attend toujours une baisse des taux en septembre, il prévient qu'il 'sera difficile, à moins que le ralentissement économique actuel ne se transforme en une récession profonde, de maintenir une politique d'assouplissement monétaire dans les mois suivants'.



A l'opposé de la zone euro, la croissance accélère de nouveau dans le secteur privé britannique en juillet, au vu de l'indice PMI flash composite du Royaume-Uni qui ressort à 52,7 sur le mois en cours, contre 52,3 en juin.



La matinée est aussi marquée par de nombreuses publications d'entreprises, les opérateurs acclamant ainsi celle de la compagnie easyJet (+5% à Londres), alors qu'ils sanctionnent lourdement celles de LVMH (-3% à Paris) et surtout de Deutsche Bank (-7% à Francfort).





