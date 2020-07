Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europe : le PIB allemand pèse sur le moral Cercle Finance • 30/07/2020 à 11:50









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes dévissent (-1,3% à Londres, -0,9% à Paris et surtout -2,1% à Francfort) sur fond de contraction encore plus forte qu'attendu de l'économie allemande, illustrant l'ampleur des dégâts causés par la crise sanitaire. Alors que les économistes craignaient en moyenne une baisse de 9%, le PIB de l'Allemagne a plongé de 10,1% au deuxième trimestre 2020, surpassant la chute de 4,7% observée au premier trimestre 2009 dans le sillage de la crise financière. 'Nous nous attendons à ce que cette chute soit suivie d'un rebond d'une ampleur un peu moindre au troisième trimestre, mais il semble que les risques sur notre prévision d'une chute annuelle de 5% soit désormais orientés à la baisse', prévient Capital Economics. Signal plus encourageant, les indices ESI du sentiment économique se redressent en juillet dans la zone euro, de 6,5 points à 82,3, et dans l'Union européenne, de 6,9 points à 81,8, recouvrant ainsi jusqu'à présent environ la moitié de leur chute de mars et avril. Cet après-midi, les opérateurs seront attentifs à la toute première estimation du PIB des Etats-Unis pour le deuxième trimestre, que les économistes attendent en moyenne en chute de près de 35% en rythme annualisé. En attendant, parmi les nombreuses publications semestrielles de la matinée, ils saluent celles de TechnipFMC (+8% à Paris) et d'Astrazeneca (+3% à Londres), mais délaissent celles de Shell (-2% à Amsterdam) et de Volkswagen (-6% à Francfort).

