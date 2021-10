Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europe : le mois d'octobre démarre dans la morosité information fournie par Cercle Finance • 01/10/2021 à 11:25









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes démarrent le mois d'octobre dans la morosité (-0,9% à Londres et à Francfort, -0,8% à Paris), le moral des opérateurs pâtissant de piètres indices PMI manufacturiers et d'une inflation en accélération dans la zone euro. Ressorti à 58,7 en estimation 'flash', l'indice PMI final pour l'industrie manufacturière de la zone euro s'est replié à 58,6 le mois dernier, contre 61,4 en août, affichant ainsi son plus fort repli depuis avril 2020. 'Les vents contraires provenant des chaînes d'approvisionnement pesant de plus en plus sur l'activité des fabricants', constate Chris Williamson, chief business economist à IHS Markit, ajoutant que ces pénuries contribuent à de fortes tensions inflationnistes. D'ailleurs, le taux d'inflation annuel de la zone euro est estimé à 3,4% en septembre 2021, en accélération donc par rapport à 3% en août, selon une estimation rapide publiée par Eurostat, accélération tirée par l'énergie. Au Royaume Uni, la croissance du secteur manufacturier a ralenti sensiblement le mois dernier, selon l'indice PMI d'IHS Markit et du CIPS qui est passé de 60,3 en août à 57,1 en septembre, retrouvant ainsi son plus bas niveau depuis sept mois. Sur le front des valeurs, BMW gagne près de 2% à Francfort, à la suite d'un relèvement par le constructeur de ses fourchettes-cibles 2021 pour la marge EBIT du segment automobile et le rendement des capitaux propres du segment des services financiers. EDF grimpe de 5% et signe ainsi la plus forte hausse de l'indice SBF 120 à Paris, suite à l'annonce par le Premier Ministre d'une augmentation de 4% des tarifs réglementés de l'électricité en France pour les particuliers début 2022.

