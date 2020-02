Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europe : le coronavirus suscite toujours l'angoisse Cercle Finance • 26/02/2020 à 11:38









(CercleFinance.com) - Les places européennes font grise mine ce mercredi (-0,7% à Londres, -0,9% à Paris, -1,5% à Francfort), alors que l'épidémie de coronavirus et ses possibles conséquences économiques continuent de susciter l'angoisse chez les investisseurs. 'Si le nombre de personnes nouvellement infectées en Chine a décru significativement en Chine, il a augmenté fortement en Corée du Sud et en Italie', note Commerzbank, prévenant qu'avec ces deux pays, 'le danger d'un arrêt de la chaine logistique mondiale s'accroit'. 'De nombreuses entreprises, dont Apple, Pernod Ricard et le secteur du luxe ont déjà prévenu que les perturbations dans la chaîne d'approvisionnement auraient un impact sur leurs performances du premier trimestre', souligne d'ailleurs Kiplink Finance. Sur le front des valeurs, Diageo perd ainsi 3% à Londres, après une mise en garde du groupe de spiritueux contre les répercussions du coronavirus sur les ventes et les bénéfices de cette année, confirmant les craintes que l'épidémie affecte toute l'économie. Solvay lâche 3,6% à Bruxelles, suite à la publication des résultats annuels du groupe de chimie, marqués par un RPA sous-jacent des activités poursuivies en repli de 4,7% à 8,02 euros, alors que le consensus espérait un peu plus de 8,90 euros. Toujours parmi les publications du jour, les opérateurs ne réagissent guère à celles d'Adecco (+0,2% à Zurich) et du groupe énergétique Iberdrola (+0,4% à Madrid), mais saluent celle de l'éditeur Wolters Kluwer (+2,4% à Amsterdam).

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.