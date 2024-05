Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Europe: le calme règne en l'absence de Londres et New York information fournie par Cercle Finance • 27/05/2024 à 11:45









(CercleFinance.com) - Alors que Londres reste portes closes ce lundi pour cause de Spring Bank Holiday -tout comme New York cet après-midi en raison de Memorial Day-, le calme règne ailleurs en Europe (+0,1% à Francfort et à Paris) sur fond de climat des affaires terne en Allemagne.



L'indice Ifo est en effet resté atone à 89,3 points en mai, une stagnation d'un mois sur l'autre jugée décevante par Commerzbank, pour qui 'il est peu probable que l'économie allemande connaisse une croissance significative au deuxième trimestre'.



Parmi les autres données attendues cette semaine en Europe, figurent notamment les indices du sentiment économique de la Commission européenne, ainsi que les derniers chiffres de l'inflation et du chômage dans la zone euro.



De l'autre côté de l'Atlantique, paraitront ces jours-ci une deuxième estimation de la croissance économique pour le premier trimestre, puis les revenus et des dépenses des ménages américains pour avril -accompagnés de l'indice des prix PCE.



'L'indice PCE core pour les États-Unis est la principale statistique de la semaine', estime Christopher Dembik, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet AM, rappelant qu'il s'agit de la mesure préférée de l'inflation par la Réserve Fédérale américaine.



'En se basant sur les prix à la production et les prix à la consommation en avril, nous anticipons une hausse de 0,25% sur un mois. C'est toujours trop élevé pour envisager une baisse des taux imminente, en juin ou en juillet par exemple', prévient-il à ce sujet.





