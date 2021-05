Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europe : le calme règne en l'absence de Londres Cercle Finance • 31/05/2021 à 10:53









(CercleFinance.com) - La semaine commence dans le calme sur les places européennes (-0,2% à Francfort, +0,1% à Paris), en l'absence de Londres (Spring Bank Holiday) et de Wall Street (Memorial Day), et alors que le calendrier de statistiques se montre assez maigre ce lundi. 'Les investisseurs se contenteront de la première estimation de l'inflation au mois de mai en Allemagne. Ce chiffre sera analysé alors que le rendement du Bund est sur une pente ascendante ces dernières semaines', note ainsi Kiplink Finance. 'Sinon, le marché surveillera en milieu de matinée les prévisions économiques de l'OCDE. Dans ce contexte, c'est une séance des plus calmes à laquelle il faut s'attendre avec de faibles volumes', ajoute-t-il. Toutefois, dans les jours à venir, paraitront notamment les indices d'activité PMI dans les grands pays européens pour le mois écoulé, ainsi que les chiffres du chômage, de l'inflation et des ventes de détail dans la zone euro. De l'autre côté de l'Atlantique, outre les indices PMI et ISM, sont attendus le rapport ADP sur l'emploi privé, puis surtout le rapport officiel sur l'emploi du Département du Travail américain au titre de mai. Dans l'actualité des valeurs, Novartis cède moins de 1% à Zurich, après l'arrêt d'un essai clinique entamé il y a presque trois ans portant sur l'efficacité d'une administration mensuelle de Beovu dans le traitement de la DMLA humide.

