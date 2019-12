Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europe : le calme règne en cette veille de Noël Cercle Finance • 24/12/2019 à 10:36









(CercleFinance.com) - Le calme règne sur les places européennes (stabilité à Londres et à Paris, -0,1% à Francfort) en cette séance écourtée de veille de Noël (clôture prévue en tout début d'après-midi) et alors que 2020 suscite maintes interrogations. 'En 2020, les politiques monétaires resteront accommodantes pour compenser l'absence de coordination à l'échelle internationale alors que la croissance restera médiocre', estime Philippe Waechter, chef économiste chez Ostrum Asset Management. Selon lui, 'les contraintes posées par la Maison Blanche ne vont pas être inversées rapidement', soulignant que 'le possible accord avec les Chinois ne règlera pas l'ensemble des questions puisque le point principal, la technologie, ne sera pas traité'. 'Bien que l'économie mondiale ralentisse depuis 15 mois, nous ne pensons pas qu'une récession pointe à l'horizon', juge de son côté Guilhem Savry, responsable de la recherche macroéconomique chez Unigestion. Notant que 'les valorisations sont un sujet de préoccupation', il indique 'privilégier les actions et le crédit' au sein de portefeuilles d'actifs diversifiés, 'mais avec une sélectivité beaucoup plus forte que par le passé'. Sur le front des valeurs, Cellnex (-0,8% à Madrid) a finalisé le rachat à Iliad (+0,3% à Paris) d'infrastructures passives de télécommunications mobiles en France, et en Italie, transactions représentant pour Iliad un montant reçu de deux milliards d'euros. EDF grappille 0,4% à Paris, alors que le PDG de l'électricien a décidé de procéder à la réaffectation de 3,7 millions d'actions auto-détenues à l'objectif de réduction de capital par annulation desdites actions.

Copyright (c) 2019 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.