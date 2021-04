Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europe : le 2e trimestre commence dans la confiance Cercle Finance • 01/04/2021 à 11:42









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes commencent le deuxième trimestre dans la confiance (+0,6% à Londres, +0,4% à Francfort, +0,3% à Paris), encouragées par des signes de dynamisme de l'industrie manufacturière dans la région. L'indice PMI final pour l'industrie manufacturière de la zone euro s'est en effet redressé à 62,5 en mars (révisé d'une estimation flash qui était de 62,4), contre 57,9 en février, se hissant donc à son plus haut niveau depuis le lancement de l'enquête il y a presque 24 ans. 'Si les facteurs poussant actuellement les prix à la hausse ne devraient être que temporaires, toute pression supplémentaire sur les coûts et les prix de vente des entreprises risque de fragiliser la croissance', prévient-on néanmoins chez IHS Markit. Au Royaume Uni aussi, la croissance du secteur manufacturier a accéléré sensiblement, selon l'indice PMI d'IHS Markit et du CIPS qui est passé de 55,1 en février à 58,9 le mois dernier, traduisant la plus forte croissance du secteur depuis février 2011. Autre élément de nature à soutenir la confiance des opérateurs, Joe Biden a présenté cette nuit les détails de son plan massif d'investissement dans les infrastructures aux Etats-Unis pour 2000 milliards de dollars. 'Il ne semble cependant pas certain que le virage vers un 'gouvernement plus large' puisse être mis en oeuvre aisément', tempère Commerzbank, estimant qu'il sera probablement plus difficile politiquement que l'adoption du plan de relance contre la pandémie. Dans l'actualité des valeurs, Solutions 30 flambe de près de 30% à Paris grâce aux conclusions positive d'un cabinet d'audit, alors qu'Atos lâche 14%, sur fond d'erreurs comptables au sein de deux filiales américaines. Henkel reste à peu près stable à Francfort, malgré l'annonce qu'il prévoit pour le premier trimestre 2021 une croissance organique des ventes d'environ 7%, nettement supérieure au consensus d'environ 3,5%, grâce à ses activités d'adhésifs.

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.