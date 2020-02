Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europe : la semaine se termine dans le rouge (vif) Cercle Finance • 28/02/2020 à 15:17









(CercleFinance.com) - La panique se poursuit sur les places de marché européennes, qui effacent depuis quelques séances tous les gains des dernières semaines, voire des derniers mois, le coronavirus continuant de préoccuper les investisseurs. Ainsi, le CAC 40, le DAX et le FTSE 100 reculent respectivement de -3,9%, -4,3% et -3,7%. Depuis le 1er janvier, elles ont toutes reculé d'au moins -11% ! Du côté des statistiques, en janvier 2020, les dépenses de consommation des ménages en biens en France diminuent de nouveau en volume (-1,1% après -0,3%), selon les données corrigées de variations saisonnières et de jours ouvrables de l'Insee. Cette diminution est imputable à la forte baisse de la consommation de biens fabriqués (-2,7%), en particulier celle des voitures neuves. Les achats alimentaires rebondissent (+0,2% après -0,4%) et les dépenses en énergie sont quasi stables (+0,1%). Au quatrième trimestre 2019, le PIB de la France en volume diminue légèrement de -0,1% après +0,3%, selon les données détaillées de l'Insee, une contraction liée à des variations de stocks qui y contribuent négativement pour -0,5 point après -0,1 point. Enfin, sur un an, les prix à la consommation en France augmenteraient de 1,4% en février 2020 : l'inflation ralentirait ainsi légèrement après +1,5% le mois précédent, selon l'estimation provisoire réalisée en fin de mois par l'Insee. Les prix à la consommation en Allemagne ont augmenté de 1,7% en février en rythme annuel, un taux d'inflation stable par rapport à celui observé le mois précédent, d'après l'estimation préliminaire de Destatis. Les dépenses des ménages américains ont augmenté de 0,2% en rythme séquentiel le mois dernier, selon le Département du Commerce, là où les économistes anticipaient en moyenne une croissance de 0,3%. De leur côté, les revenus des ménages ont progressé de 0,6% en janvier, alors que le consensus de marché n'en attendait qu'une progression de 0,3%. Dans l'actualité des valeurs européennes, Campari Group annonce la finalisation de l'acquisition de 100% du distributeur français Baron Philippe de Rothschild France Distribution S.A.S, suite à l'obtention de l'autorisation de l'Autorité de la Concurrence. Le spécialiste des systèmes de réservation de voyage Amadeus annonce ce vendredi qu'il a enregistré en 2019 un CA de 5,58 milliards d'euros, en hausse de +12,8%. L'EBITDA a progressé de 10%, à 2,25 milliards. En données ajustées, le bénéfice par action 2019 s'élève ainsi à 2,95 euros, contre 2,60 euros en 2018. Le groupe irlandais CRH indique que 2019 a été une nouvelle année de croissance, soutenue par un contexte de demande positif en Amérique et dans les régions clés d'Europe. Le chiffre d'affaires s'inscrit à 28,3 milliards d'euros sur la période en croissance de 6% par rapport à 2018 et de 3% à périmètre constant. L'EBITDA ressort à 4,2 milliards d'euros en hausse de 25% par rapport à 2018 (2018: 3,4 milliards d'euros) et la marge d'EBITDA a augmenté à 14,8% (2018: 12,5%). A périmètre constant, l'EBITDA du Groupe s'établit à 7% par rapport à 2018. Rolls-Royce grimpe de 3,1% à Londres, suite à la publication d'un profit opérationnel sous-jacent coeur en croissance d'un quart à 810 millions de livres pour 2019, pour des revenus sous-jacents coeur en croissance organique de 6% à près de 15,3 milliards.

