Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europe: la semaine commence dans le vert information fournie par Cercle Finance • 04/09/2023 à 11:25









(CercleFinance.com) - Les principales Bourses européennes entament avec une certaine confiance la semaine (+0,7% à Londres et à Paris, +0,6% à Francfort), alors que Wall Street doit rester portes closes ce lundi en raison de Labor Day.



'Les quelques signes de détérioration des données sur l'emploi, sorties vendredi aux Etats-Unis, écartent les risques de nouvelles hausses de taux', rappelle Kiplink, qui met aussi en avant des gains solides affichés par les places asiatiques ce matin.



'Le promoteur immobilier Country Garden Holdings a obtenu l'approbation des détenteurs d'obligations pour prolonger certaines échéances de la dette, évitant ainsi un défaut de paiement potentiel', souligne-t-il en effet.



Seule donnée parue ce matin en Europe, l'excédent commercial de l'Allemagne a reculé à 15,9 milliards d'euros au mois de juillet, à comparer à 18,7 milliards en juin, du fait à la fois d'une augmentation des importations et d'un tassement des exportations.



Parmi les autres données macroéconomiques attendues cette semaine, figurent notamment les indices PMI composites, les chiffres de la production industrielle en Allemagne et en France, ainsi que l'indice ISM des services aux Etats-Unis.



Dans l'actualité des valeurs, Mercialys grimpe de 3% à Paris, à la faveur d'un relèvement d'opinion chez Oddo BHF à 'surperformance', tandis que Thales gagne 2% avec le soutien de Jefferies qui passe à 'achat' sur le titre.





Copyright (c) 2023 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.