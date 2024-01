Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Europe: la semaine commence dans l'optimisme information fournie par Cercle Finance • 22/01/2024 à 11:22









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes commencent plutôt dans la confiance (+0,1% à Londres, +0,4% à Francfort et à Paris) une semaine chargée, devant être marquée en particulier par la réunion de politique monétaire de la Banque centrale européenne, jeudi prochain.



'A la réunion de mi-décembre, la BCE excluait toute discussion sur les baisses de taux. Désormais, elle admet que cette question doit se poser... mais plus tard. Il y a semble-t-il encore beaucoup de résistance au sein du conseil', note à ce sujet Oddo BHF.



Les prochains jours verront aussi paraitre de nombreux indicateurs macroéconomiques en Europe, tels que les indices PMI préliminaires pour le mois en cours, ou encore les indices de climat des affaires pour la France (Insee) ou l'Allemagne (Ifo).



Aux Etats-Unis, seuls les indicateurs avancés du Conference Board sont attendus ce lundi, mais sont aussi prévus cette semaine une première estimation de la croissance du PIB au quatrième trimestre, ainsi que les revenus et dépenses des ménages pour décembre.



Les prochains jours verront aussi se poursuivre la saison des résultats, en particulier outre-Atlantique : des groupes de la trempe de Microsoft, 3M, IBM, Procter & Gamble ou Visa doivent par exemple dévoiler leurs comptes trimestriels.



En attendant, de ce côté-ci de l'Atlantique, Compass grappille moins de 1% à Londres alors que le groupe de restauration collective a annoncé lundi qu'il allait racheter son homologue britannique CH&CO pour environ 475 millions de livres sterling.





