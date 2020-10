Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europe : la reprise de la Covid-19 plombe les Bourses Cercle Finance • 22/10/2020 à 11:38









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes cèdent du terrain ce jeudi (-0,4% à Londres, -0,8% à Francfort et à Paris), sur fond d'inquiétudes au sujet des conséquences de la reprise de l'épidémie de Covid-19 sur le vieux continent. 'Le pic de la seconde vague dans l'Union européenne n'a pas encore été atteint', estime Commerzbank, pointant qu'en Allemagne, 'plus de 10.000 nouvelles infections ont été reportées hier pour la première fois en une journée'. Outre les inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage, l'après-midi verra paraitre, aux Etats-Unis, l'indice composite des indicateurs avancés du Conference Board et les ventes de logements anciens pour septembre. Seule donnée parue en Europe, l'indicateur du climat des affaires en France se replie de deux points à 90 en octobre, bien inférieur à sa moyenne de long terme (100), selon les chefs d'entreprise interrogés par l'Insee. Dans l'actualité des valeurs, Unilever reste stable à Amsterdam, le quatrième groupe mondial de produits alimentaires et de biens de consommation ayant dépassé les prévisions avec une augmentation de 4,4% de ses ventes au troisième trimestre. Continental cède près de 1% à Francfort, alors que le fabricant de pneus et de pièces automobiles a enregistré des bénéfices meilleurs que prévu au troisième trimestre, la progression de ses marges ayant compensé un recul du chiffre d'affaires. Parmi les nombreuses publications du jour à Paris, les opérateurs saluent celles d'Ipsen, Schneider Electric, Pernod Ricard (+3% chacun) et Edenred (+2%), mais sanctionnent lourdement celle de Plastic Omnium (-6%).

