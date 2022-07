Europe: la prudence reste de mise, peu de catalyseurs information fournie par Cercle Finance • 14/07/2022 à 12:10

(CercleFinance.com) - Les principales places européennes sont en recul ce matin, Paris, Londres et Francfort cédant entre 0,6% et 0,7%, au lendemain de la parution d'un niveau d'inflation préoccupant aux États-Unis.



En ce jour de fête nationale en France et sans aucune donnée majeure attendue en Europe, la séance s'annonce calme avec des volumes extrêmement réduits dans l'Hexagone.



Les investisseurs pourront néanmoins prendre connaissance de plusieurs données provenant de l'autre côté de l'Atlantique, à l'instar des prix à la production pour juin ou des inscriptions hebdomadaires au chômage aux Etats-Unis, sans oublier les résultats trimestriels des banques JP Morgan Chase et Morgan Stanley.



Dans l'actualité des valeurs européennes, Ericsson publie au titre de son deuxième trimestre 2022 un BPA de 1,35 couronne suédoise, en croissance de 23% en comparaison annuelle, ainsi qu'une marge opérationnelle hors charges de restructuration en amélioration de 1,2 point à 11,8%.



BAE Systems a annoncé hier soir que l'armée US lui avait attribué un contrat de 699 millions de dollars sur cinq ans pour les services d'exploitation, de maintenance et de gestion du Defense Supercomputing Resource Center (DSRC), y compris des services liés aux ordinateurs hautes performances (HPC).



Bayer indique avoir conclu un accord définitif portant sur la vente de son produit de santé pour homme, Nebido (undécanoate de testostérone) à Grünenthal, pour un prix d'achat pouvant atteindre 500 millions d'euros.



Selon des données préliminaires, Kone présente un recul de ses ventes totales au 2e trimestre de 15,2% à taux de change comparables et d'un EBIT ajusté de 209 ME, en recul de 44%, pénalisé par le recul de la demande chinoise.



Enfin, Swatch Group fait part d'un bénéfice net en hausse de 18,5% à 320 millions de francs suisses au titre des six premiers mois de 2022, avec une marge opérationnelle améliorée de deux points à 13,9%.