Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europe: la prudence reprend le dessus information fournie par Cercle Finance • 07/11/2023 à 11:22









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes continuent de se replier légèrement ce mardi matin (-0,2% à Londres, -0,3% à Francfort, -0,5% à Paris), une certaine prudence reprenant le dessus depuis la veille après une semaine faste.



'En l'espace d'une semaine, plusieurs données économiques inférieures aux attentes ont donné une bouffée d'air aux marchés, en mode 'bad news is good news',' rappelle Alexandre Baradez, responsable de l'analyse marchés chez IG France.



Selon lui, les opérateurs étaient de plus en plus convaincus que la Fed a atteint le pic de son cycle de hausse de taux, comme l'illustrait la détente des taux obligataires sur l'ensemble de la courbe de taux, et même plus importante sur les taux longs que sur les taux courts.



Toutefois, l'analyste prévient que le ralentissement économique 'ne veut pas dire que la Fed et la BCE 'pivoteront' rapidement' et il estime que 'le débat sur les premières baisses de taux devrait mettre plusieurs mois à s'ouvrir, le fameux 'higher for longer'.'



Nouveau signal de faiblesse de la conjoncture dans la zone euro, la production industrielle allemande s'est contractée pour le quatrième mois de suite, baissant de 1,4% en septembre par rapport au mois précédent.



Autre donnée de la matinée, les prix à la production industrielle ont augmenté de 0,5% dans la zone euro, en septembre par rapport au mois précédent. En août, ils avaient augmenté de 0,7% en rythme séquentiel.



Sur le front des publications trimestrielles du jour, les opérateurs saluent celles d'UBS (+3% à Zurich), d'Engie (+3% à Paris) et surtout d'Amadeus (+5% à Madrid), mais sanctionnent nettement celle de Daimler Truck (-4% à Francfort).





Copyright (c) 2023 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.