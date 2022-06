Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Europe: la prudence prédomine sur les places boursières information fournie par Cercle Finance • 08/06/2022 à 11:23

(CercleFinance.com) - Une relative prudence prédomine sur les places européennes (-0,1% à Londres, -0,2% à Francfort, -0,3% à Paris) à la veille de la réunion de la BCE, et ce malgré des données macroéconomiques plutôt rassurantes parues ce matin.



Ainsi, au premier trimestre 2022, le PIB a augmenté de 0,6% dans la zone euro et de 0,7% dans l'UE par rapport au trimestre précédent, selon Eurostat, qui n'avait annoncé que des hausses de 0,3% et 0,4% respectivement en estimations rapides.



Autre donnée parue dans la matinée, la production industrielle allemande a rebondi de 0,7% au mois d'avril en rythme séquentiel, après une chute de 3,7% en mars (chiffre révisé d'une estimation initiale qui était de -3,9%).



'Les dommages causés par les prix élevés de l'énergie, la guerre en Ukraine et les pénuries d'approvisionnement en cours ne seront pas résolus de sitôt', réagit Capital Economics, qui attend une croissance du PIB au deuxième trimestre freinée par la production industrielle.



Sur le front des valeurs, Credit Suisse lâche 5% à Zurich, la banque ayant annoncé prévoir d'enregistrer une perte au deuxième trimestre, invoquant des conditions toujours 'difficiles' sur ses principaux marchés.



Inditex s'adjuge par contre 4% à Madrid, après la publication par le groupe textile d'un bénéfice net trimestriel meilleur que prévu, porté par la reprise de la fréquentation de ses magasins et le bon accueil réservé à ses dernières collections.



AstraZeneca grappille près de 1%, sur fond de résultats de phase III publiés dans The Lancet Respiratory Medicine, qui ont montré que son Evusheld offrait une protection 'significative' en tant que traitement ambulatoire de la Covid.