Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europe: la prudence prédomine au sein des Bourses information fournie par Cercle Finance • 19/07/2022 à 11:57









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes se tassent légèrement (-0,1% à Londres, -0,2% à Francfort et -0,3% à Paris) après des chiffres de l'inflation sans surprise dans la zone euro, à deux jours d'un très probable relèvement de taux directeurs de 25 points de base par la BCE.



Porté avant tout par la vigueur des prix de l'énergie, le taux d'inflation annuel de la zone euro s'est accru à 8,6% en juin, contre 8,1% le mois précédent, selon Eurostat qui confirme donc son estimation rapide pour juin dans la zone euro.



Par ailleurs, Capital Economics note 'une forte augmentation de l'emploi et une reprise de la croissance des salaires' au Royaume Uni, ce qui 'le conforte dans son opinion selon laquelle la Banque d'Angleterre devra relever son taux directeur jusqu'à un sommet de 3%'.



Cet après-midi aux Etats-Unis, les opérateurs doivent encore prendre connaissance des chiffres de la construction résidentielle pour le mois de juin, ainsi que des résultats de groupes tels que Johnson & Johnson et Lockheed Martin.



En attendant, Novartis grappille près de 1% à Zurich, après la publication par le groupe de santé d'un BPA core en hausse de 1% à taux de changes constants, au titre de son deuxième trimestre, ainsi que la confirmation de ses objectifs pour l'ensemble de l'exercice.



EDF bondit de près de 15% à Paris, alors que l'Etat français, actionnaire majoritaire de l'électricien, a annoncé son intention de racheter les 15,9% du capital détenus par des tiers, avec pour objectif de retirer la société de la cote.





Copyright (c) 2022 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.