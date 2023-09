Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europe: la prudence domine sur les places boursières information fournie par Cercle Finance • 19/09/2023 à 11:25









(CercleFinance.com) - Après un début de semaine morose, les Bourses européennes ne rebondissent que timidement dans l'ensemble (+0,2% à Londres et à Paris, -0,1% à Francfort), un certain attentisme prévalant dans l'optique des annonces du FOMC prévues mercredi soir.



'La perspective de la décision de politique monétaire de la Fed, demain, mais surtout d'éventuels commentaires de son président, Jerome Powell, sur la future trajectoire des taux incitent à la prudence', estime ainsi Kiplink.



Ce dernier rapporte en outre que dans une note publiée lundi, Goldman Sachs a indiqué s'attendre à ce que la volatilité augmente au cours des prochaines semaines, soulignant que 'le mois d'octobre a toujours été une période agitée pour les marchés'.



Sur le front des statistiques, le taux d'inflation annuel de la zone euro s'est finalement établi en baisse à 5,2% en août 2023, contre 5,3% en juillet, selon Eurostat qui l'avait annoncé stable à 5,3% en estimation rapide pour le mois dernier.



Dans l'actualité des valeurs, Kingfisher lâche 7% à Londres après un abaissement par le distributeur d'articles de bricolage de sa prévision de profit avant impôt ajusté pour l'exercice en cours, à l'occasion de sa publication semestrielle.



Vopak prend par contre 2% à Amsterdam, le groupe de stockage par réservoirs ayant conclu un accord avec Infracapital sur la vente de ses trois terminaux chimiques à Rotterdam pour un prix d'achat total de 407 millions d'euros.





