Europe: la prudence domine en l'absence d'indicateurs

(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes arborent une certaine prudence ce matin, à quelques jours du coup d'envoi de la saison des résultats de quatrième trimestre aux Etats-Unis.



Dans ce contexte, Paris et Francfort cèdent0,5%, tandis que Londres recule de 0,2%.



Sans statistiques économiques ou ni résultats de sociétés de premier plan attendus, les investisseurs, à l'affut de catalyseurs, devraient logiquement se tourner vers la Réserve fédérale.



En effet, Jerome Powell, dirigeant de la Fed, doit intervenir cet après-midi à l'occasion d'un discours consacré à la thématique de l'indépendance des banques centrales lors d'un symposium organisé à Stockholm par la Riksbank, la banque centrale de Suède.



En attendant, les investisseurs ont toutefois pu prendre note du rebond de la production dans l'industrie manufacturière dans l'Hexagone en novembre 2022, à +2,4% après -2,1% le mois précédent, selon les données CVS-CJO de l'Insee.



La fin de la semaine verra aussi la publication de données macroéconomiques pouvant retenir l'attention, à commencer par les chiffres de l'inflation aux Etats-Unis pour décembre, surveillée de près dans l'optique de la politique monétaire de la Fed.



Dans l'actualité des sociétés européennes, le groupe BMW indique avoir livré un total de 2 399 636 véhicules BMW, MINI et Rolls-Royce à des clients du monde entier en 2022 (-4,8 %).



Au quatrième trimestre, le groupe BMW a enregistré une croissance significative des ventes de +10,6 %, avec 651 798 véhicules livrés aux clients. Les ventes de véhicules 100 % électriques ont plus que doublé pour atteindre 215 755 unités (+107,7 %)



Holcim aa annoncé l'acquisition de Nicem, un leader du carbonate de calcium moulu dans le nord de l'Italie, basé près de Bergame, une transaction dont les termes financiers ne sont pas précisés.



E.ON va assurer un approvisionnement durable du parc des expositions de Messe Berlin grâce à de nouvelles constructions et à des travaux de transformation.



Enfin, Enel a lancé avec succès l'émission d'obligations non convertibles, subordonnées, perpétuelles, hybrides pour les investisseurs institutionnels sur le marché européen, libellées en euros pour un montant total de 1,75 milliard d'euros.





