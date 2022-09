Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Europe: la prudence domine avant la réunion de la Fed information fournie par Cercle Finance • 20/09/2022 à 11:54

(CercleFinance.com) - L'ambiance est à la morosité sur les places boursières européennes, Paris et Francfort reculant de0,5% derrière Londres qui évolue juste à l'équilibre après un week-end prolongé du aux obsèques de la Reine Elizabeth II.



Alors que la Fed entame aujourd'hui deux jours de réunion consacrés à sa politique monétaire, les investisseurs devraient éviter les prises de risque. Les intervenants anticipent un nouveau relèvement de 75 points de base de l'objectif de taux des fonds fédéraux à l'issue de la réunion de deux jours.



Les marchés seront aussi attentifs aux nouvelles projections macroéconomiques de la banque centrale états-unienne, ainsi qu'aux éventuelles indications quant au calendrier de son durcissement monétaire.



En attendant, la séance sera animée par la parution de plusieurs indicateurs aux Etats-Unis, comme les permis de construire et les mises en chantier, qui devraient montrer que la correction se poursuit sur le marché immobilier américain.



Ce matin, les investisseurs ont aussi pu prendre connaissance des prix à la production en Allemagne. Ceux-ci ont grimpé de 7,9% en août pour afficher un bond de 45,8% sur les 12 mois écoulés, a annoncé mardi Destatis, l'office fédéral de la statistique.



Il s'agit, dans les deux cas, de plus hauts historiques depuis la création de la statistique.



Dans l'actualité des valeurs, Henkel a de nouveau relevé ses prévisions pour l'ensemble de l'exercice visant désormais une croissance organique comprise entre 5,5% et 7,5% sur l'exercice, contre +4,5% à +6,5% précédemment. Il s'agit de la troisième fois depuis le début de l'exercice que le groupe allemand de biens de consommation courante revoit à la hausse son objectif de croissance.



Kingfisher a présenté un chiffre d'affaires en baisse de 2,8% à taux de change constant, au titre du 1er semestre, avec un bénéfice au détail en baisse de 27,1 % à taux de change constant, à 555 millions de livres sterling reflétant en grande partie les chiffres comparatifs très élevés de l'année précédente au Royaume-Uni et en Irlande.



Le groupe de santé grand public britannique Haleon, issue du géant GSK, a fait état mardi d'un chiffre d'affaires en hausse de 13% à 5,2 milliards de livres au titre du premier semestre. Le bénéfice opérationnel ajusté progresse de 21% à près de 1,2 milliard de livres sur le trimestre, dont une hausse de 15,5% à taux de change constants.



Enfin, AstraZeneca a annoncé mardi qu'Evusheld avait été approuvé dans l'Union européenne pour le traitement du Covid-19 chez les adultes et les adolescents n'ayant pas besoin d'apport d'oxygène mais présentant des risques d'évoluer vers une forme sévère de la maladie.